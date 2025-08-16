Фестиваль собак прошел в Принарском парке в Серпухове

В Принарском парке в Серпухове собрались хозяева собак и кинологи. Они провели время на фестивале, где приняли участие в соревнованиях — конкурсе костюмов и полосе препятствий. Победители получили ценные призы и памятные дипломы.

Сотрудники организации «Парки Серпухова» проводят фестиваль «Я и моя собака» ежегодно. Программа включает квест по территории парка, различные состязания для собак и конкурс костюмов, в котором приняли участие более 70 питомцев со своими собаками.

Одно из самых зрелищных событий — полоса препятствий, где участники показали, как они умеют взаимодействовать с собаками. Помимо этого, прошли творческий конкурс портретов и концерт от творческих коллективов Серпухова. Хозяева питомцев также посетили мастер-класс от цирковой студии.