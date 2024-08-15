Фестиваль собак пройдет в Домодедове 17 августа

Ежегодный фестиваль «Песель-Фест» пройдет в лесопарке «Городской лес» в Домодедове 17 августа. Гости смогут узнать о работе приютов и о том, как стать хозяином бездомного животного. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фестивале также пройдет фотовыставка собак, мастер-классы по дрессировке, а также лекции и специализированная ярмарка с товарами для питомцев. В ведомстве уточнили, что особое внимание уделят презентации стационарного контейнера для сбора помощи приютам.

Гости смогут помочь животным и отправить в приюты крупы, корма, игрушки, миски и другие необходимые вещи. Мероприятие начнется в 12:00.

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