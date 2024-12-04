Фестиваль «Славянское подворье» будут проводить на новом поле в Дубровицах

Традиционное мероприятие в 2024 году из-за реконструкции Певческого поля впервые прошло на берегу реки Пахры. Теперь этот участок планируют сделать постоянным местом проведения фестиваля.

Новое пространство гораздо больше и позволяет осуществить более масштабные задумки. В Дубровицах также построят дорогу, которая объединит главные локации поселка.

«Хотим закрепить этот участок за нашим округом, чтобы беспрепятственно проводить там не только любимый тысячами жителей Подмосковья фестиваль, но и другие яркие мероприятия», — поделился глава Подольска Григорий Артамонов.

В августе в рамках «Славянского подворья» впервые состоялись кулачные бои, в которых участвовали около ста силачей из федерации традиционных видов спорта «Двуглавый орел». Эта старинная русская забава известна во всем мире и развивает силу, храбрость и характер.

Туристов привлекают в Дубровицы усадьба и уникальная православная церковь Знамения, лыжероллерная трасса и культурно-просветительский центр с органом. Появление нового общественного пространства поможет развитию поселка как культурного и туристического центра.

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