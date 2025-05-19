Фестиваль «Славянские встречи» в Балашихе установил рекорд по числу участников

Начальник управления культуры администрации города, заслуженный работник культуры России Светлана Шарцева поприветствовала участников от имени главы Балашихи Сергея Юрова, пожелав им вдохновения и ярких выступлений.

«Этот юбилейный фестиваль — особенное событие. Он был создан 30 лет назад, чтобы развивать мастерство и популяризировать вокальное и инструментальное искусство. Мы гордимся тем, что он укрепляет идеи славянского единства, и уверены, что эти ценности будут жить дальше», — отметила Светлана Шарцева.

Церемонию открытия украсило выступление Московского государственного академического камерного хора под руководством дирижера Тимофея Гольберга. На сцене также блистали вокальные и хоровые ансамбли, инструменталисты и пианисты, представившие яркие номера.

В этом году фестиваль объединил участников из России, Китая, Сербии и Белоруссии. Как сообщила директор ДШИ № 1 Оксана Каменская, за два дня — 17 и 18 мая — на сцене выступили около двух тысяч детей и тысяча взрослых. Среди участников — представители 41 города Московской области и, впервые, вокалисты из Шанхая, увлеченные славянской музыкой. «В прошлом году мы получили 609 заявок, а в этом установили новый рекорд», — подчеркнула Оксана Каменская.

Фестиваль включал три направления: музыкальное, художественное и литературное. Литературный конкурс прошел 16 мая в Центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева, а 20 мая в Балашихинской картинной галерее откроется выставка «Славянское древо» и состоится награждение лауреатов.

«Славянские встречи» начались в 1996 году как областной конкурс хоров и фольклорных коллективов, а с 1998 года приобрели международный статус. Сегодня в нем участвуют ученики и преподаватели музыкальных школ, школ искусств и студенты из разных стран, продолжая традиции славянской культуры и открывая новые таланты.