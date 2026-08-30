Фестиваль сказок прошел в Серпухове

В Серпухове прошел ежегодный фестиваль «Сказка Град», который вновь собрал жителей и гостей округа в парке имени Олега Степанова. Гостей ждали ярмарка, мастер-классы, квесты, парад сказочных героев и хороводы, а завершился праздник световым шоу.

«Сказка Град» — авторский проект Серпухова, не имеющий аналогов в Московской области. Фестиваль знакомит детей и взрослых с культурным наследием, народными традициями и фольклором через игры, творчество и ремесла.

Особой частью программы стал парад сказочных персонажей, который создал атмосферу настоящей сказки для участников всех возрастов.

«Благодарю Министерство культуры и туризма Московской области и АНО „МосОблПарк“ за поддержку. Продолжаем создавать проекты, которые сохраняют традиции и объединяют семьи», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Фестиваль «Сказка Град» в очередной раз показал, что народные традиции могут гармонично сочетаться с современным городским пространством, объединяя поколения и сохраняя интерес к культуре.