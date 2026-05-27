Фестиваль скандинавской ходьбы объединил любителей спорта в парке «Сестрорецкий

В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» городского округа Клин состоялся традиционный фестиваль скандинавской ходьбы. Участниками мероприятия стали представители клубов «Активное долголетие» из Талдома, Запрудни, Дмитрова, поселка Некрасовка, Высоковска и Клина.

Несмотря на дождливую погоду, участники фестиваля собрались в парке, чтобы принять участие в мероприятии. Для 120 гостей выступила фолк-группа «Клюква», исполнив русские народные песни. Затем школьники лицея имени Менделеева провели флешмоб, в котором все участники хором спели песню «Конь». Активных участников фестиваля наградили благодарственными письмами главы округа.

После разминки под музыку участники отправились на пешие прогулки по двум маршрутам. Одни, в возрасте 75 лет и старше, прошли дистанцию в 2 километра от амфитеатра до усадьбы Демьяново. Остальные участники преодолели дистанцию в 3 километра, пройдя через скейт-парк.

Одной из участниц фестиваля стала Раиса Николаевна Спиридонова. Она занимается в местном клубе уже пять лет после переезда из Ташкента. В свои 90 лет Раиса Николаевна утверждает, что ходьба помогает ей сохранять здоровье.

За время занятий ходьбой в клинском движении некоторые участники остановили развитие таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца и проблемы с поясницей. Результаты подтвердили лечащие врачи. Во время скандинавской ходьбы задействуется 90 % мышц, что способствует разгрузке позвоночника и суставов, улучшая состояние всего организма.