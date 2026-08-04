Фестиваль силовых видов спорта прошел в Луховицах

Город Луховицы в третий раз стал центром притяжения сильнейших спортсменов России. Здесь состоялся уже ставший традиционным фестиваль силовых видов спорта «Стальные крылья».

Соревнования собрали более 100 участников из Подмосковья, Москвы, Тюмени, Крыма, Смоленска, Рязани, Калуги, Тулы и даже с Кипра. Фестиваль состоял из турнира по армрестлингу под эгидой нашумевшего проекта «Арматура» и соревнований по жиму штанги лежа.

Почетным гостем фестиваля стал абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов, обладатель титулов «Самый большой бицепс России» и «Самый сильный человек России» Денис Цыпленков.