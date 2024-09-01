Фестиваль силового экстрима «Железный человек» прошел в Пушкино

Фестиваль силового экстрима «Железный человек» состоялся в Пушкино. Он собрал самых сильных тяжелоатлетов со всей страны.

Мероприятие прошло в центральном парке культуры и отдыха Пушкино. Спортсмены демонстрировали свои силы, поднимая легковые автомобили и участвуя в эстафете с тяжелыми предметами. Они также устанавливали «камни Атласа» весом от 120 до 180 килограммов на специально подготовленные тумбы и перемещали бревна.

Многократный победитель и призер всероссийских и международных турниров по силовому экстриму Александр Клоков показал лучший результат среди всех участников.

Для зрителей были организованы различные конкурсы и состязания, такие как перетягивание каната и перебрасывание песочной гири, что добавило атмосферы соревнования.

Главным судьей соревнований стал Михаил Шивляков, известный как сльнейший человек России — 2007. В дополнение к своим судейским обязанностям он принял участие в турнире, потянув микроавтобус с более чем 20 пассажирами, используя для этого буксировочный трос.

Глава Пушкинского округа, Максим Красноцветов отметил важность спорта в повседневной жизни жизни и выразил признательность губернатору Московской области Андрею Воробьеву и его команде за труд, направленный на развитие спорта в регионе.

Кроме того, для всех желающих была проведена автограф-сессия с ведущими участниками турнира, включая многократного победителя этапов Кубка России по силовому экстриму, чемпиона Европы и рекордсмена Книги рекордов России Михаила Сидорычева, а также обладателя титула «Сильнейший человек России — 2004».

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