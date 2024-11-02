Фестиваль школьных музеев стартует в Химках 7 ноября

Участники фестиваля подготовят выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции и редких местных находок. Увидеть экспозицию можно с 7 ноября по 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок» в Химках.

Фестиваль школьных музеев станет одним из ключевых событий проекта «Химки. Успех в единстве поколений», в рамках которого на территории городского округа ежедневно проводят патриотические мероприятия.

«Патриотический проект мы запустили в июле этого года. За это время провели уже более 400 мероприятий. В них приняли участие тысячи химчан. Фестиваль школьных музеев станет одним из самых масштабных событий проекта, который объединит всех школьников города», — рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Экспонаты из школьных музеев городского округа соберут в одну общую тематическую экспозицию. Гости выставки узнают о достижениях военного времени, о современных подвигах бойцов специальной военной операции. Проведут экскурсии по выставочным залам краеведы, историки и юные экскурсоводы.

Гостям и участникам фестиваля также представят презентацию виртуального музея «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы». Напомним, что этот проект содержит уникальные архивные материалы и документы.

Молодые писатели в рамках фестиваля смогут принять участие в конкурсе эссе на заданные темы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».