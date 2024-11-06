Фестиваль школьных музеев начнется в Химках 7 ноября

Фестиваль школьных музеев — это масштабная выставочная зона, в которой объединят экспонаты из разных культурных точек округа. Экспозиция будет посвящена истории Химок.

Ученики школы «Лига первых» представят экспонаты на космическую тематику из местного музея имени Георгия Бабакина. Например, подлинные частицы корабля «Луна-16», взявшего пробы грунта с естественного спутника Земли.

«Фестиваль школьных музеев дает возможность обменяться опытом и лучшими практиками, привлечь школьников и молодежь к исследовательской деятельности», — рассказал председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Узнать, что подготовили к фестивалю другие музеи, каждый желающий сможет с 7 ноября по 5 декабря в выставочном зале «Артишока». Экскурсии проведут учащиеся местных школ, историки и краеведы. Также жителям предлагают поучаствовать в конкурсе эссе о значимых исторических событиях.

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