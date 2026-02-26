Фестиваль школьных хоров стартовал в Раменском

Раменский округ превратился в масштабную концертную площадку. В эти дни здесь проходит «музыкальная битва», объединившая юные дарования из разных уголков муниципалитета.

Более 300 учащихся из 22 образовательных учреждений — от общеобразовательных школ и специализированных интернатов до центров дополнительного образования — собрались вместе, чтобы побороться за почетное право представлять свой округ на региональном и всероссийском уровнях. Старт творческому марафону был дан в стенах Центра хорового искусства «Юность России».

«Первый тур стал настоящим испытанием мастерства для солистов и малых групп. На сцену вышли 26 вокалистов и 12 камерных ансамблей. Состязания проходили в двух направлениях: академическом пении и фольклоре. Юные артисты исполняли сложные академические обработки и аутентичные фольклорные композиции», — сообщили организаторы.

Уже в пятницу музыкальное напряжение переместится в актовый зал Раменской средней школы № 21. Второй этап обещает быть еще более массовым. Здесь свое мастерство продемонстрируют 13 вокальных групп и шесть больших хоровых коллективов. Это будет смотр талантов, охватывающий весь спектр вокального искусства. Все призеры будут отмечены почетными грамотами. По итогам выступлений жюри отберет лучших для участия в областном фестивале «Юные таланты Московии».