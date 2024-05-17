Фестиваль «Семья. Мир. Май» прошел в Коломне | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:32 Фестиваль «Семья. Мир. Май» прошел в Коломне Телеканал «360»

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Центральной площадкой фестиваля «Семья. Мир. Май» стала Коломна. Участие в нем приняли более 50 многодетных семей со всего Подмосковья.

Фестиваль «Семья. Мир. Май» проходит в Подмосковье во второй раз по инициативе Общественной палаты региона. Фестиваль приурочен к Году семьи, его главная цель — поддержка семейных ценностей.

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Праздник начался с молебна в Успенском соборе в Коломне. Потом для больших семей провели экскурсии, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные конкурсы.

Участницей фестиваля стала многодетная мама и председатель Комитета по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей Общественной палаты Подмосковья Марина Кондратович. Вместе с супругом она воспитывают восемь детей.

«Многодетные семьи растут в геометрической прогрессии. Сейчас уже 108 тысяч, буквально семь-восемь лет назад нас было всего 30 тысяч. Социальный климат в Московской области меняется в лучшую сторону, что и отражается на рождении», — поделилась Кондратович.

На фестивале подвели итоги конкурса «Крепкая семья». Всего было 20 участников и девять номинаций. Самой большой на празднике признана семья Афанасьевых: Юлия и Роман воспитывают 10 детей.

«Коломна отличается тем, что здесь большой спектр совсем разных многодетных семей: это и творческие семьи, и спортивные, и люди, которые просто по зову сердца принимают детей из трудных жизненных ситуаций», — отметила заместитель главы администрации городского округа Коломна Лариса Лунькова.

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