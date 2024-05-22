Фестиваль семейных традиций пройдет в Химках 26 мая
Фестиваль-конкурс семейных традиций и народного творчества «Моя большая дружная семья» проведут в храме Богоявления Господня в Химках. Программа включает тематические мастер-классы, выступление хора и духового оркестра.
Мероприятие посвящено Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Гости фестиваля смогут узнать об уникальных семейных традициях и попробовать блюда полевой кухни.
На масштабном мастер-классе по живописи участники научатся создавать природные пейзажи. Праздничную атмосферу дополнит выступление хора Свято-Даниловского монастыря, мужского хора Донского монастыря, детского сводного хора, а также духового оркестра городской Центральной детской школы искусств.
Фестиваль «Моя большая дружная семья» проведут 26 мая в 12:00 в храме Богоявления Господня по адресу: Химки, улица Лавочкина, 6.
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