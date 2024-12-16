Фестиваль семейного творчества прошел в Ногинске

В преддверии Нового года впервые прошел фестиваль «Для Радости!» в Богородском округе. Для всех гостей мероприятия были показаны отрывки из спектаклей, семейные творческие номера, прозвучали стихи и песни.

Главной точкой фестиваля стал центр «Про молодежь». Для гостей и участников праздника были организованы разнообразные мастер-классы, работала семейная площадка «Жирафовый свет». На главной сцене работала литературно-музыкальная площадка «Свет слов», а после состоялся концерт Рок-группы «3500».

На фестивале была представлена ярмарка с картинами, открытками, выпечкой, новогодними игрушками, где каждый мог приобрести понравившуюся вещь на память. Завершил фестиваль песнями под гитару.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.