Фестиваль «Щи из топора» в Можайском округе станет ежегодным
На церемонии торжественного открытия первого областного фестиваля «Щи из топора», проходившего на Бородинском поле, было высказано соответствующее предложение. Мероприятие собрало активных представителей старшего поколения из нескольких округов Подмосковья.
С приветственным словом выступили глава Можайского округа Денис Мордвинцев и директор Государственного военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев. Более 250 пожилых гостей приехали на историческую землю русской славы, при этом для некоторых это было первое посещение этого места.
"Приятно видеть на Бородинском поле представителей старшего поколения со всего Подмосковья, которые прекрасно знают историю нашей Родины и, безусловно, мастерски готовят блюда, передавая свои кулинарные секреты из поколения в поколение", - отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
Над территорией музея были подняты два флага — Ассоциации ветеранов СВО и «Активного долголетия». Честь поднять флаги выпала группе пожилых жителей Можайска. Для участников подготовили насыщенную программу с концертом и интерактивными площадками, где гости собирали большие пазлы, участвовали в играх, демонстрировали умения в вальсе и играли в «ручеек».
Ключевым событием фестиваля стало открытое кулинарное соревнование. Восемь команд из городов Бронницы, Одинцово, Чехова, Лобни, Волоколамска, Голицыно, Звенигорода и Дмитрова приступили к приготовлению щей по собственным уникальным рецептам.
Каждый коллектив использовал особый секретный ингредиент, который раскрывался только при презентации готового блюда. В командах по пять человек, остальные поддерживали своих участников как болельщики.
Жюри оценивало подачу, вкус, наваристость и оригинальность рецептов. Победу одержала команда «Поварешки» из Голицына, призовые места заняли команды из Чехова и Бронниц.