Фестиваль «Щи из топора» в Можайском округе станет ежегодным

На церемонии торжественного открытия первого областного фестиваля «Щи из топора», проходившего на Бородинском поле, было высказано соответствующее предложение. Мероприятие собрало активных представителей старшего поколения из нескольких округов Подмосковья.

С приветственным словом выступили глава Можайского округа Денис Мордвинцев и директор Государственного военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев. Более 250 пожилых гостей приехали на историческую землю русской славы, при этом для некоторых это было первое посещение этого места.

"Приятно видеть на Бородинском поле представителей старшего поколения со всего Подмосковья, которые прекрасно знают историю нашей Родины и, безусловно, мастерски готовят блюда, передавая свои кулинарные секреты из поколения в поколение", - отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.