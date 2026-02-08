Фестиваль «Самоварное настроение» собрал гостей в парке «Сестрорецкий

В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в городе Клин состоялся девятый фестиваль «Самоварное настроение», посвященный Году единства народов России.

Мероприятие началось с концерта народного хора «Вселена Folk». Артисты исполнили известные русские песни и организовали хороводы, чтобы поднять настроение участникам в морозный день.

На протяжении трех часов работали четыре развлекательные зоны. Одна из них — гастрономическая — привлекла особое внимание. На танцплощадке развернули более пяти точек, где гости могли участвовать в конкурсах и получать фишки. Их можно было обменять на ароматный чай, заваренный из растопленного самовара с различными добавками: календулой, черной смородиной, чабрецом, иван-чаем, облепихой, мятой, морошкой, клюквой и шишками. Также гостям предлагали пряники, сушки, конфеты и варенья.

Участниками гастрономической зоны стали не только местные жители, но и представители других народов России. Например, жительница Кемеровской области Ирина Кискорова представила угощения народа шарцев.

Помимо гастрономической зоны, гости могли посетить выставку раритетных самоваров, собранных местным жителем Ильдаром Акчуриным, а также покачаться на подвесных качелях огромного надувного самовара. У сцены работала зона с товарами от рукодельниц Подмосковья. Для фотосессий была организована специальная зона с лошадьми-качалками, большими бусами и баранками.

Завершилось мероприятие выступлением ансамбля песни и танца «Барыня».