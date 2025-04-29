Фестиваль с выставкой ретроавтомобилей пройдет в Подольске 1 мая

Жителей муниципалитета на этой неделе ожидает насыщенная праздничными мероприятиями программа. В парках Подольска пройдут фестивали, развлекательные программы и другие интересные активности.

В Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 1 мая в 12:00 откроется второй иммерсивный фестиваль «Подольск не проездом». Гости увидят выставку ретроавтомобилей и концерт солистов Подольской филармонии и музыкальных групп «Романы Чехова» и «Письмо на Марс». С 13:00 до 13:30 состоится ретро-дефиле советской одежды по мотивам книги Александра Боярского «Серенада солнечного лета».

В 11:30 у музея «Подолье» на проспекте Ленина, 55, ждут всех желающих на экскурсию с участием актера в образе Владимира Ленина, в рамках которой проведут мастер-класс по изготовлению цветов из гофробумаги на тему советских демонстраций.

В парке также покажут театральные миниатюры с участием знаковых исторических персонажей, раус с мультперсонажами и ростовыми куклами. Будет работать «Мастерская весенних чудес», где пройдет мастер-класс по созданию весенней поделки из цветной бумаги. Для юных посетителей будет организована детская танцевальная программа «Два притопа».

4 мая в парке имени Талалихина состоится второй открытый молодежный фольклорный фестиваль «Традиция». В 16:00 начнется концерт фольклорных коллективов из Москвы, Подольска, Калуги, Тулы, Новомосковска, Реутова и Кургана. Программа фестиваля включает народные песни и танцы, показ моделей крестьянской одежды «Народная мода», живое общение с носителями традиций.

В Детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск 1 мая в 12:00 пройдет традиционное «Открытие теплого сезона» с детской танцевальной программой «Два притопа», акцией «Парк-Арт», выставкой первомайских афиш и творческой мастерской.