Фестиваль с творческой мастерской провели в Москворецком парке Воскресенска

День защиты детей в парке культуры и отдыха «Москворецкий» Воскресенска отметили фестивалем «Город профессий». Ребята поучаствовали в акции-аквагриме, творческой мастерской, экологической акции и получили подарки.

Фестиваль «Город профессий» прошел в День защиты детей в Москворецком парке Воскресенска. Здесь развернулась творческая мастерская, где все гости могли изготовить цветы, смастерить объемную картину, нарисовать на асфальте нашу зеленую планету. Для детей также организовали акцию-аквагрим.

Сотрудники Центра культуры и досуга «Москворецкий» и Дворца культуры «Юбилейный» развлекали ребят играми, песнями, танцами. Гости парка получили в подарок воздушные шары и мороженое, а также могли бесплатно освежиться холодным лимонадом.

На главной сцене по традиции прошел Открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Три минуты славы». Творческие номера представили юные артисты. Их отметили дипломами и памятными сувенирами.

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