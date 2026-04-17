Фестиваль с лекциями и мастер-классами пройдет в парке Солнечногорска

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска 18 апреля пройдет фестиваль «КодФЕСТ», посвященный культурному коду города. Жителям и гостям округа представят разнообразную программу, раскрывающую историческое и творческое наследие территории.

Гости смогут посетить лекцию о жизни и творчестве писателя Бориса Васильева, познакомиться с книжной экспозицией и посмотреть фрагменты фильмов по его произведениям. Также будет организовано литературное пространство «Читальный зал на траве» с тематическими зонами, посвященными Лермонтову и Блоку, мастер-класс по оформлению книжных закладок и «Литературная аллея», где представят редкие издания и установят поэтические скамейки с QR-кодами для прослушивания стихотворений.

Программа фестиваля включает выставку «Солнечногорск: коллекция культурных жемчужин» и площадку буккроссинга «Культурный обмен». Для посетителей откроются арт-зоны: пространство, посвященное Васе Ложкину, с росписью ложек и фотозоной «Коты», экспозиция с работами Левитана и мастер-класс по созданию фоторамок, а также площадка, посвященная Рамизу Фашаяну, где проведут квест по скульптурам, предложат пазлы и мастер-класс по росписи гипсовых фигур.

«Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города, узнать о его культурных жемчужинах, попробовать себя в новых ремеслах и просто приятно провести время. Приходите! Будет очень интересно!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Участники смогут проверить свои знания в краеведческом квизе «Тайны города» и принять участие в интерактивной программе «Жемчужины Солнечногорья». Вход свободный для всех желающих.