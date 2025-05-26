Фестиваль рыбной ловли прошел в Подольске

Мероприятие посвятили памяти участника Климовского рыболовного клуба, судьи детских турниров Сергея Лоскутова. Любители рыбной ловли собрались возле деревни Сергеевка, в микрорайоне Климовск на реке Рожай.

Фестиваль собрал 19 рыболовов. Первое место с результатом 2 килограмма 80 грамм занял Александр Митрошин, серебряным призером стал Александр Волков с результатом 1 килограмм 830 грамм, а третье место занял Алексей Гамарь, который поймал 1 килограмм 1420 грамм рыбы. Всего участники наловили поплавочной удочкой более 13 килограммов подлещика, окуня, уклейки и плотвы.

Победителям турнира вручили кубки и медали, а всем остальным участникам — утешительные призы. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о Сергее Лоскутове.

Следующий фестиваль рыбалки планируют провести 28 июня. На турнире будут соревноваться юные рыболовы.