Фестиваль русской культуры провели ко Дню города в Щелкове

Фото: Телеканал «360»

День города отпраздновали в Щелкове. В программе были спортивные и творческие мастер-классы, выставки, игры и фестиваль русской культуры.

Перед парком организовали спортивные выступления: цигун, бокс, шашки, армрестлинг, дартс. В парке провели мастер-классы по народным ремеслам, выступления творческих коллективов, играли в гольф, лабиринт и многое другое. Основной площадкой праздника стал фестиваль русской культуры.

«В этом году очень классный день города Щелково, потому что много интерактива для детей. Мой сын фанат рыцарей в доспехах. Ему было очень интересно посмотреть на то, как создается кольчуга, подержать настоящий меч и надеть шлем», — поделилась жительница Щелкова Анастасия.

У входа в парк были размещены точки сбора гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей. Жители участвовали очень активно и собрали несколько тонн полезного груза. Как отметили гости торжества, это был отличный, непривычный по формату, но очень теплый и добрый праздник. Завершился праздник выступлением заслуженной артистки России Юлии Чичериной.

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