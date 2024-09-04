Фестиваль русской культуры провели ко Дню города в Щелкове

День города отпраздновали в Щелкове. В программе были спортивные и творческие мастер-классы, выставки, игры и фестиваль русской культуры.

Перед парком организовали спортивные выступления: цигун, бокс, шашки, армрестлинг, дартс. В парке провели мастер-классы по народным ремеслам, выступления творческих коллективов, играли в гольф, лабиринт и многое другое. Основной площадкой праздника стал фестиваль русской культуры.

«В этом году очень классный день города Щелково, потому что много интерактива для детей. Мой сын фанат рыцарей в доспехах. Ему было очень интересно посмотреть на то, как создается кольчуга, подержать настоящий меч и надеть шлем», — поделилась жительница Щелкова Анастасия.