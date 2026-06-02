Фестиваль русской культуры прошел в Одинцовском парке

Фестиваль русской культуры состоялся 30 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени героя России Ларисы Лазутиной. Для гостей организовали интерактивные площадки с народными ремеслами и концертную программу.

В мероприятии приняли участие волонтеры Подмосковья, «Одинцовский молодежный центр» и жители округа всех возрастов. Желающие могли смастерить расписные ложки и матрешки с уникальными узорами, примерить русский кокошник и своими руками создать куклу-оберег.

Кульминацией вечера стала концертная программа с участием творческих коллективов, исполнивших народные песни и зажигательные танцы.

Организаторы подчеркивают, что семейный фестиваль — это не просто событие, а площадка для знакомства с корнями, творческого общения и душевного семейного отдыха. Праздник объединил жителей округа разных поколений и позволил каждому прикоснуться к традиционной культуре.