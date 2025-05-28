Фестиваль русской культуры прошел в Одинцове

Фестиваль русской культуры прошел в живописном Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, собрав большое количество гостей, заинтересованных в традициях и обычаях России. Так, на площадках Лазутинского парка организовали несколько мероприятий.

Среди предлагаемых активностей выделялись мастер-классы по росписи деревянных изделий, таких как доски, шоперы и ложки, а также занятия по созданию цветочных композиций. Посетители могли принять участие в национальных играх и соревнованиях, таких как армрестлинг и гиревой турнир, что добавило элементы веселого состязания в атмосферу праздника.

Кроме того, в специально устроенной чайной зоне все желающие могли насладиться разнообразием традиционных российских чаев. Посетители могли приобрести уникальные сувениры и подарки ручной работы, что стало приятным дополнением к их посещению фестиваля.

Кульминацией вечера стала яркая концертная программа, в рамках которой выступили музыканты и исполнители, исполнявшие традиционные русские песни и танцы.

Отдельно стоит отметить, что большую помощь в организации и проведении Фестиваля русской культуры оказали волонтеры из проекта «Волонтеры Подмосковья». Они активно участвовали в различных аспектах мероприятия: проводили мастер-классы, регистрировали участников, координировали движения гостей и работали в чайной зоне.