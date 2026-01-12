Фестиваль рождественских вертепов прошел в Серпухове

10 января в Серпуховском музейно-выставочном центре состоялся тематический вечер, посвященный рождественским вертепам — народному кукольному театру. Мероприятие стало настоящим погружением в мир старинных праздничных обычаев и ремесел.

Перед гостями выступили известные коллективы: семейный певческий ансамбль Зотовых «Живая старина», фольклорный ансамбль «Грушица», представивший авторский вертеп мастера Виктора Назарити, и этностудия «Соборка» под руководством Ольги Свиреповой.

Вертепный театр, практически забытый после 1917 года, начали возрождать в Серпухове в 1995 году. Первыми исполнителями стали Владимир и Екатерина Зотовы, чей семейный ансамбль познакомил горожан с этим уникальным искусством. С 2008 года в городе регулярно проводится фестиваль домашних кукольных театров.

Значительную роль в сохранении традиции сыграл мастер Виктор Назарите, участник первых представлений легендарного ансамбля Дмитрия Покровского. Переехав в Тарусу, он продолжил работу по восстановлению старинного театра.

Вертеп — это не просто кукольное представление, а живая связь поколений и возможность прикоснуться к историческому наследию. Благодаря энтузиастам и хранителям традиции в Серпухове удается сохранять это уникальное культурное явление для будущих поколений.