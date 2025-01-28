Фестиваль рождественских традиций прошел в Богородском округе

Третий открытый фестиваль рождественских традиций «Рождественский огонек» состоялся в стенах культурного центра «Красный электрик». Участниками стали талантливые исполнители и творческие коллективы Богородского округа.

Перед зрителями выступили детский фольклорный ансамбль «Златоцвет», детский ансамбль казачьей песни «Богородские казачата», ансамбль казачьей песни «Богородские узоры», младший состав ансамбля «Беседа», ансамбль русской песни «Неждана», ансамбль русской песни «Молвинец», ансамбль русской песни «Тириришник» и ансамбль русской песни «Лунница».

Также были представлены театрализованные номера. Яркие костюмы, оригинальная музыка, заводные танцы произвели на зрителей незабываемые впечатления.

В фойе Культурного центра организовали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, дети с удовольствием создавали поделки.

Кроме того, муниципальный депутат Олег Пушенок вручил участникам памятные дипломы и подарки.