Фестиваль российских товаров открылся на X Российско-Китайском ЭКСПО

В Харбинском Международном конгрессно-выставочном центре проходит X Российско-Китайское ЭКСПО. Это одна из ключевых площадок для делового и культурного сотрудничества между Россией и Китаем, как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

18 мая в рамках ЭКСПО состоялось открытие фестиваля-ярмарки российских товаров «Сделано в России». Среди экспонатов представлены изделия Фабрики Федоскино и Жостовской фабрики декоративной росписи.

Федоскинская многослойная живопись привлекает внимание китайской аудитории. Здесь ценят ручной труд, тонкое исполнение и национальный колорит. На большом мультимедийном экране стенда показывали сложный технологический процесс создания федоскинской лаковой миниатюры. В витрине представлено около 10 лакированных и расписанных шкатулок с изображением русской тройки, стен Кремля и собора Василия Блаженного, цветущих маков, сюжетов русских сказок и другие.

Изделия Жостовской фабрики декоративной росписи представлены на стенде народных художественных промыслов России. Гости выставки могут увидеть расписные жостовские подносы и подстаканники, выполненные вручную в традиционной технике многослойной кистевой росписи. Жостовские изделия — яркий пример сохранения традиций ручного художественного мастерства.