Фестиваль «Ромашковое поле» прошел в Раменском округе

Мероприятие организовали 12 июля на территории Покровского храма в селе Карпово. Для гостей подготовили разнообразную программу.

Открыли фестиваль творческими номерами вокальные коллективы и сольные исполнители. Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по плетению из лозы, научиться создавать оловянных солдатиков и освоить гжельскую роспись. Также в рамках мероприятия показали кулинарное шоу с приготовлением авторского мороженого. А для юных участников организовали мыльное шоу и русские забавы. Пока ребята веселились, взрослые примеряли аксессуары в исторической фотозоне и поднимались на колокольню под руководством краеведа Ирины Толмачевой.

«Фестиваль „Ромашковое поле“ — это праздник, который подарил радость, укрепил веру и объединил сердца. На благотворительной акции „Белый цветок“ многие смогли помочь нуждающимся, а на „Полевой почте“ — написать слова поддержки нашим солдатам», — отметили организаторы.

Завершилось мероприятие душевными хороводами и катанием на катамаранах, оставив у каждого гостя ощущение большого семейного праздника.