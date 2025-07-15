Фестиваль «Ромашка белая» прошел в храме Матроны Московской в Ногинске

Приход подготовил для гостей и жителей Богородского округа насыщенную программу. На протяжении всего праздничного мероприятия работали творческие мастер-классы для детей и взрослых, фотовыставка, интерактивные площадки, ярмарка мастеров.

Выступления артистов Богородского края и из соседних муниципалитетов зарядили участников прекрасным настроением на весь день. Кроме этого, проходили чествования семей, работала благотворительная лотерея, а всех желающих угощали праздничными блюдами.

«Семья — это важнейший стратегический вопрос. Что делает семью семьей? Муж и жена, которые любят друг друга, отдают друг другу самое лучшее, жертвуют собой во имя любви. Семьи, в которых рождается много детей, — это благословение. Каждая многодетная семья знает это. Но самое главное — в семье должна быть верность. Именно она укрепляет и защищает семью», — сказал настоятель храма святой блаженной Матроны Московской священник Андрей Чадин.