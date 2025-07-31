Фестиваль рок-музыки прошел в деревне Павловское в Домодедове

В деревне Павловское городского округа Домодедово прошел фестиваль рок-музыки «Улетный фест. Битва трибьютов». В нем приняли участие около трех тысяч человек.

Впервые фестиваль прошел в двухдневном формате: в первый день выступили англоязычные трибьют-группы, а во второй — коллективы, исполняющие отечественный рок.

«Мы расширили фестиваль: сделали его комфортнее — больше еды, зон отдыха, вдвое увеличили количество посадочных мест. Важно, чтобы гости могли провести весь день на площадке с удовольствием», — отметил генеральный продюсер фестиваля Роман Харланов.

Гости поучаствовали в развлекательных зонах, конкурсах и посетили экскурсию по предприятию, на территории которого проходил фестиваль.

«Очень теплая атмосфера, интересные люди, множество активностей. Случайно увидела афишу и не пожалела, что пришла», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

Фестиваль «Улетный фест. Битва трибьютов» набирает популярность и в следующем году изменит название. Однако его главная идея останется прежней, заверили организаторы.