Фестиваль «Роботрон» прошел в парке Мира в Мытищах

В мытищенском парке Мира прошел фестиваль робототехники под названием «Роботрон». Гостей мероприятия ждала анимационная программа, планетарий, мастер-классы и космический квест. На фестивале также присутствовали настоящие роботы.

Фестиваль посвятили выдающемуся земляку — конструктору первых межпланетных станций-лунников Олегу Ивановскому.

Олег Генрихович — легендарная личность, советский инженер, создатель корабля «Восток» и автоматических межпланетных станций. Именно он сопровождал Юрия Гагарина в его первый космический полет. В начале своего пути Олег Ивановский создавал свои самодельные ракеты на берегах Яузы, в селе Тайнинское.

«У наших юных мытищинцев есть пример, на который нужно равняться. Возможно среди наших мальчишек и девчонок уже есть будущие космонавты и конструкторы, которые прославят страну» — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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