Фестиваль робототехники пройдет в Одинцовском округе 6 июня

Заключительный этап всероссийского фестиваля робототехники «Робосити 2026» пройдет на площадке Одинцовского филиала МГИМО. Мероприятие объединит школьников, студентов и молодых инженеров в возрасте от 7 до 23 лет со всей страны.

Фестиваль пройдет 6 июня с 9:00 до 18:00. Участников будут ждать соревнования по робототехнике среди школьников и студентов по 16 категориям, олимпиада по программированию на отечественной платформе, выставка робототехнических проектов и оборудования, деловая программа по трендам и вызовам 2026 года.

Фестиваль «Робосити» ежегодно объединяет начинающих инженеров и опытных разработчиков. Участники представляют собственные проекты, соревнуются в технических дисциплинах. Кроме того, мероприятие открыто для зрителей. Любой желающий сможет увидеть поединки роботов, выставки проектов и бесплатные мастер-классы по конструированию и программированию.

