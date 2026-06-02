Фестиваль РОБОСИТИ-2026: заключительный этап в Московской области

6 июня 2026 года в Одинцовском филиале МГИМО МИД России пройдет заключительный этап фестиваля по робототехнике РОБОСИТИ 2026. Это масштабное событие соберет школьников, студентов, наставников и молодых инженеров от 7 до 23 лет со всей России.

«Робосити» — это ежегодная площадка для начинающих инженеров и опытных разработчиков. Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои проекты, обменяться знаниями и попробовать силы в разнообразных дисциплинах. Фестиваль направлен на развитие технического мышления, популяризацию робототехники и поддержку молодых талантов.

В программе фестиваля запланировано более 16 соревновательных категорий, охватывающих различные уровни подготовки. Среди них — «Следование по линии», «Городской лабиринт», «Сумо до 500 грамм» и «Сумо до 1000 грамм». Юных изобретателей ждут проектные категории «Мой первый проект», «Школьный стартап» и «Городской фермер». Любители нестандартных решений смогут побороться в категории «Сумо без правил».

Одной из новых категорий сезона стал «Кубок IQ». Участникам предстоит создать совершенного мобильного робота-манипулятора и проявить навыки инженерного проектирования и решения задач.

Особый акцент в программе фестиваля сделан на студентах колледжей и техникумов. Именно они рассматриваются как кадровая основа роботизации и будущие операторы робототехнических комплексов.

«Выстраивание современных моделей взаимодействия между школами, колледжами и индустрией — одно из ключевых условий для развития технического образования. Именно поэтому такие площадки, как РОБОСИТИ, важны не только для участников-школьников, но и для самих преподавателей», — отметил Владимир Шалов, член оргкомитета РОБОСИТИ, директор АНО ДПО «Образование ПРО».

Фестиваль открыт для зрителей. Гости смогут увидеть захватывающие поединки роботов, выставки проектов и погрузиться в атмосферу технологического творчества. Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы для всех желающих — по конструированию и программированию роботов.

Подробная информация о категориях, правилах участия и регистрации доступна на официальном сайте фестиваля [robocity.info](robocity.info).