Фестиваль «Ритм науки» пройдет в Солнечногорске 1 февраля

Мероприятие состоится в культурно-досуговом центре «Метролог» в поселке Менделеево под Солнечногорском. Гостями, спикерами и ведущими станут известные популяризаторы науки, которые подготовили для участников опыты, фокусы, игры, научные развлечения и квесты.

Российско-итальянский изобретатель головоломок и логических игр, автор множества книг и статей по занимательной математике Антонио Грамши организует увлекательную станцию «Играмши». Инженер компании «Моторика» Андрей Оводов продемонстрирует, как управлять бионическим протезом. Старший тренер-методист Федерации исторического фехтования России, руководитель группы каскадеров, постановщик трюков и сценических боев Михаил Черниховский объяснит физику фехтования. Автор олимпиад «Высшая проба», педагог онлайн-школы «Эллипс» Наталья Брик раскроет тайны питания мозга, объяснив, зачем ему соль, сахар и глутамат.

Автор канала «Андрей Кубик» Андрей Пучинин погрузит зрителей в мир «Магии и математике кубика Рубика». На станции «Астрономические явления» сотрудники Института астрономии Российской академии наук расскажут о загадках звезд и планет. Автор книг по физике для детей и преподаватель Ярославского педагогического университета Антонина Лукьянова поможет изучить законы равновесия на станции «Балет на проволоке».

«Фестиваль в занимательной, понятной каждому ребенку форме увлечет математикой, физикой, астрономией и многим другим. Его посещают тысячи человек ежегодно. Приглашаю всех прийти семьями на главное научно-популярное событие округа. Дети и взрослые почерпнут для себя много нового об окружающем нас мире», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.