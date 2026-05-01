Фестиваль ретротехники в Подольске соберет любителей старины

Сегодня, 1 мая, в парке культуры имени Виктора Талалихина в Подольске проходит фестиваль «Подольск не проездом». На центральной площадке парка представлено около 80 экспонатов, включая 10 мотоциклов и уникальные автомобили.

Посетители могут увидеть как отечественные, так и зарубежные ретромашины. Среди них — грузовик из ГДР «Робур», довоенный «Пакард», а также мотоциклы: «Паннония», DKW NZ 350-1 1945 года и легендарный «ИЖ».

На праздник собрались автоклубы и частные владельцы из разных городов. Один из участников — Игорь Соломатин из Королева. Он представляет автомобиль М-20 «Победа» 1957 года выпуска. Эта машина досталась ему от отца и участвует в выставках уже около 25 лет. «Победа» постоянно совершенствуется: владелец полностью заменил ходовую часть на узлы от BMW. В конце 1990-х на этом автомобиле даже участвовали в гонках.