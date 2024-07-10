Фестиваль ретроавтомобилей прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске провели уникальный фестиваль советской техники «Автобаза». Мероприятие устраивают второй год подряд. На площадке музея ретроавтомобилей «ВБВ» собрали владельцев машин с историей из разных уголков России.

Коллекционеры из Санкт-Петербурга, Ярославля, Твери, Переславля-Залесского, различных округов Подмосковья и Москвы показали 57 авто вместе с мототехникой. При этом добирались до место проведения фестиваля прямо на ретротранспорте. Каждый из экземпляров — на ходу. Посетителям представилась возможность посидеть за рулем, сфотографироваться. На некоторых машинах разрешали даже проехаться.

Кроме выставки, гостей ждали мастер-классы, вкусная еда и еще множество активностей.

«Туристический потенциал Солнечногорска с каждым годом возрастает. Музей ретроавтомобилей „ВБВ“ открыл двери для посетителей в конце 2022 года и вызывает большой интерес у посетителей», — прокомментировал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Все, кто не успел на бесплатный фестиваль, могут познакомиться с историей отечественного транспорта, посетив постоянную экспозицию музея «ВБВ» на Льяловском шоссе, 1А.

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