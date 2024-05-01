Фестиваль ретроавтомобилей прошел в Пущине | 360°

Подмосковье

01 мая 2024, 18:26

Фестиваль ретроавтомобилей прошел в Пущине

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Фестиваль ретроавтомобилей открылся выставкой клуба «Серпуховский уезд» в Пущине. Участники из Москвы, Подмосковья, Тулы и Калуги представили авто со всего мира.

Все желающие могли сфотографироваться рядом с немецкими, американскими машинами, а также увидеть своими глазами прекрасно сохранившиеся образцы советского автопрома — «Запорожцы», «Москвичи», «Жигули», «Волги».

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Гости также смогли посетить и ярмарку, где можно было купить разнообразные предметы старины: от значков до старинного патефона.

Открытие ретросезона в Пущине состоялось уже четвертый раз.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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