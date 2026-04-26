Фестиваль ретроавтомобилей открыл новый выставочный сезон в Пущине

В Пущине на площади Центра культурного развития «Вертикаль» клуб «Серпуховский уезд» организовал фестиваль ретроавтомобилей. Мероприятие открыло новый выставочный сезон и собрало участников из Москвы, Подмосковья, Тулы и Калуги.

Всего было представлено 35 экспонатов — от классических немецких и американских машин до знакомых советских «Запорожцев», «Москвичей», «Жигулей» и «Волг».

Особое внимание привлекли редкие зарубежные модели: британский двухдверный спортивный автомобиль с откидным верхом MG MGB — самый популярный в своем классе, а также Lincoln Continental Mark VI — автомобиль класса люкс, выпускавшийся компанией Ford Motor Company с 1980 по 1983 год.

Руководитель клуба Евгений Файрушин отметил, что среди представленных машин были по-настоящему редкие экземпляры, сохранившиеся в единичном варианте.

Посетители могли не только рассмотреть технику, но и узнать ее историю от владельцев, а также сделать памятные фотографии. Программа фестиваля включала не только выставку, но и концерт, а также ретробазар, где можно было приобрести разнообразные предметы старины — от значков до старинного патефона.