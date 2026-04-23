Фестиваль ретроавтомобилей и мотоциклов пройдет в Коломне

В субботу, 25 апреля, арт-квартал «Патефонка» в Коломне наполнится особенной энергией: здесь вновь пройдет автомобильный фестиваль «Коломна Мотор Фест». Это праздник скорости, стиля и легендарной техники, где ретроавтомобили и мотоциклы собирают восхищенные взгляды и возвращают в эпоху настоящей эстетики.

Зрители увидят уникальные машины — от трепетно хранимых экземпляров середины прошлого столетия до современных образцов с неповторимым тюнингом. Изюминкой этого года станут автомобили, представленные сразу несколькими клубами любителей баварской марки БМВ.

Также на площадке фестиваля будут работать площадка «Русский двор», ярмарка фермеров и ремесленников, серия самых разнообразных мастер-классов для детей и взрослых по созданию деревянных игрушек, тканевых аппликаций, старославянской куклы-оберега, поделок из фанеры, свечей из вощины и украшений в древней технике кольчужного плетения.

В 14:00 начнется рок-концерт. На сцене выступят две группы — «Джут» и «Свои (не)Потребности».

«Это не просто фестиваль, а встреча с уникальными экспонатами, у которых есть свой характер и своя история. Приходите, будет зрелищно, эффектно и по-настоящему вдохновляюще!» — отмечают организаторы.

Автомобильный фестиваль «Коломна Мотор Фест» состоится в субботу, 25 апреля, по адресу: Коломна, улица Левшина, дом 15б, арт-квартал «Патефонка». Время проведения — с 12:00 до 19:00. Вход свободный, без возрастных ограничений.