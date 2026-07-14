Фестиваль ремесел прошел в Дмитровском округе

IV фестиваль «Медленное ремесло» собрал в деревне Новлянки на территории «Слободы Глушенковых» более 80 мастеров из разных регионов России. Число гостей превысило 5 тысяч человек.

Авторы идеи фестиваля ремесел и его главные организаторы — Григорий и Наталья Глушенковы. Несколько лет назад они создали крестьянско-фермерское хозяйство, где изучают различные старинные ремесла и прививают любовь к ним всем желающим.

«Основная миссия фестиваля — возродить ремесленные традиции, вернуть их в обиход, в повседневную жизнь, показать людям, как это красиво, как это помогает чувствовать красоту, как это помогает почувствовать себя», — рассказал Григорий Глушенков.

На фестивале мастера продемонстрировали свои навыки в разных ремесленных направлениях и помогли гостям на практике познакомиться с особенностями кузнечного и гончарного ремесла, росписи по дереву и традиционной росписи матрешки, ткачества, прядения и других народных ремесел.

Каждый из участников фестиваля — не просто ремесленник, а настоящий проводник в мир старинных ремесел. Алексей Безобразов из Вологды — мастер по работе с деревом и художественной резьбе, занимается этим направлением с самого детства, изучает музейные коллекции и консультируется с искусствоведами. В его экспозиции представлены погремушки, трещотки, волчки и настольные игры, развивающие у детей координацию и внимание. А Наталья Гайдис из Дмитрова — признанный мастер народного искусства. Коллекционер этнографических предметов, фольклорист и искусствовед, вдохновившись традиционной одеждой, Наталья создала собственную линию нарядов в русском стиле.