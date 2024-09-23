Фестиваль работающей молодежи в Воскресенске собрал 8 корпоративных команд

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Во Дворце культуры «Химик» городского округа Воскресенск прошел фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь». Участниками стали восемь корпоративных команд муниципалитета.

Фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь» организовали в формате спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

Мероприятие объединило восемь рабочих коллективов Воскресенска: команда учителей школы № 5 «Не грози Красному кварталу», команда педагогов лицея № 23 «Короткое замыкание», команда преподавателей Москворецкой гимназии «Высокий IQ», команда специалистов федеральной компании «Этажи», команда из налоговой «Агенты тайного надзора», а также три команды филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенной химической копании „Уралхим“»: «Великий ОКС», «Молодежка ВМУ» и «Синхрофазотрон». Команда работников, волонтеров и друзей Молодежного центра «Олимпиец» «Сборная солянка» участвовала в игре вне зачета.

Участники отвечали на 24 вопроса: на каждый по минуте размышления. Солисты арт-группы «Голос» Алексей Соколов и Дмитрий Фадеев развлекали зрителей в течение всей игры.

По итогам интеллектуального соревнования первое место заняла команда «Этажи», на втором — «Не грози Красному кварталу», почетное третье место завоевала команда Москворецкой гимназии «Высокий IQ».

Победителям вручили призы, медали и кубки от Молодежного центра «Олимпиец». Самых лучших дополнительно наградили подарками от партнера мероприятия — филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенной химической копании „Уралхим“».

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