Фестиваль работающей молодежи в Воскресенске собрал 8 корпоративных команд

Во Дворце культуры «Химик» городского округа Воскресенск прошел фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь». Участниками стали восемь корпоративных команд муниципалитета.

Фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь» организовали в формате спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

Мероприятие объединило восемь рабочих коллективов Воскресенска: команда учителей школы № 5 «Не грози Красному кварталу», команда педагогов лицея № 23 «Короткое замыкание», команда преподавателей Москворецкой гимназии «Высокий IQ», команда специалистов федеральной компании «Этажи», команда из налоговой «Агенты тайного надзора», а также три команды филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенной химической копании „Уралхим“»: «Великий ОКС», «Молодежка ВМУ» и «Синхрофазотрон». Команда работников, волонтеров и друзей Молодежного центра «Олимпиец» «Сборная солянка» участвовала в игре вне зачета.

Участники отвечали на 24 вопроса: на каждый по минуте размышления. Солисты арт-группы «Голос» Алексей Соколов и Дмитрий Фадеев развлекали зрителей в течение всей игры.

По итогам интеллектуального соревнования первое место заняла команда «Этажи», на втором — «Не грози Красному кварталу», почетное третье место завоевала команда Москворецкой гимназии «Высокий IQ».

Победителям вручили призы, медали и кубки от Молодежного центра «Олимпиец». Самых лучших дополнительно наградили подарками от партнера мероприятия — филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенной химической копании „Уралхим“».

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