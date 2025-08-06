Фестиваль рабочих профессий пройдет в техцентре в Одинцове 25 и 26 сентября

ВОЛИН ФЕСТ 2025 станет местом притяжения для всех, кто интересуется современными профессиями в сфере автосервиса и последними достижениями в области автомобилестроения, особенно электротранспорта и инфраструктуры, связанной с ним. Это будет большой профориентационный праздник, где каждый сможет не только узнать о профессиях, но и попробовать себя в деле. Мероприятие пройдет в Одинцове 25 и 26 сентября.

Прошлый фестиваль собрал более 2,7 тысячи участников из 30 регионов России. Участники крутили колеса, проводили диагностику, пробовали работать с инструментами и техникой, посещали мастер-классы от специалистов ВОЛИН и приглашенных экспертов, участвовали в экскурсиях по техцентру, узнавая, как работает автосервис изнутри. Образовательные учреждения представляли свои программы, а работодатели проводили ярмарки вакансий.

В этом году организаторами фестиваля выступают технический центр «ВОЛИН», ассоциация «РАСТО», комитет «Опоры России» по автобизнесу, Одинцовская Торгово-промышленная палата, СПКА, Кадровый центр Подмосковья и Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области.

Форму для регистрации можно заполнить по ссылке до начала фестиваля.