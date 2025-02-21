Фестиваль «Профсоюз играет в городки» прошел в школе в Одинцове

В минувший вторник на территории Лесногородской средней общеобразовательной школы состоялся увлекательный фестиваль с участием представителей разных учреждений из Одинцова. Мероприятие организовал территориальный комитет Профсоюза работников образования и науки.

Фестиваль проходил в формате командного зачета, где участники смогли не только продемонстрировать свои навыки в игре в городки, но и укрепить дух коллектива. Победу одержала команда молодежного совета территориальной организации Профсоюза. Второе место заняла сборная команда Одинцовских школ № 1 и № 5. Третье место взяли представители Лесногородской школы.

Городки — это не только старинная русская игра, но и отличный способ сплотить коллектив, развить координацию и стратегическое мышление. Фестиваль стал площадкой для общения, обмена опытом и укрепления профессиональных связей между педагогами и сотрудниками образовательных учреждений.

Подобные мероприятия популяризируют спорт и здоровый образ жизни среди работников образования и способствуют созданию дружеской атмосферы в профессиональном сообществе. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным, чтобы привлечь еще больше участников и продолжить традиции активного отдыха и спортивного соперничества.