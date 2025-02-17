Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Дмитрове

Глава муниципального округа Иван Курданин на открытии фестиваля пожелал ребятам не бояться пробовать себя в разных профессиях и делать осознанный выбор. Он посетил все площадки, пообщался с преподавателями и студентами, обсудив востребованность профессий на рынке труда.

В течение дня школьники почувствовали себя спасателями, парикмахерами, инженерами-геодезистами и не только. Участники

мероприятия получили индивидуальные маршруты, позволяющие посетить все мастер-классы. Девушки с удовольствием пробовали себя в технических специальностях, а юноши — в дошкольном воспитании. На фестивале было представлено около 20 различных направлений, и, чтобы не запутаться в таком изобилии, на выходе ребятам выдавали листовки с программами обучения от колледжей и вузов.