Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Дмитрове

Профориентационное мероприятие в парке «Экстрим» посетило более 900 учеников седьмых-девятых классов из школ округа. Основной целью фестиваля было помочь школьникам определиться с будущей профессией, специальностью и выбором учебного заведения.
Глава муниципального округа Иван Курданин на открытии фестиваля пожелал ребятам не бояться пробовать себя в разных профессиях и делать осознанный выбор. Он посетил все площадки, пообщался с преподавателями и студентами, обсудив востребованность профессий на рынке труда.
В течение дня школьники почувствовали себя спасателями, парикмахерами, инженерами-геодезистами и не только. Участники мероприятия получили индивидуальные маршруты, позволяющие посетить все мастер-классы. Девушки с удовольствием пробовали себя в технических специальностях, а юноши — в дошкольном воспитании. На фестивале было представлено около 20 различных направлений, и, чтобы не запутаться в таком изобилии, на выходе ребятам выдавали листовки с программами обучения от колледжей и вузов.
Фестиваль стал важным шагом в профориентации молодежи и укреплении связей между образованием и бизнесом.
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