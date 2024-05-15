Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Балашихе | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:47 Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Балашихе Министерство образования Московской области

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Студенты Подмосковного колледжа «Энергия» из филиалов Реутова, Балашихи и Богородского городского округа приняли участие в Фестивале профессий «Путь навыков». Образовательные организации региона представили интерактивные мастер-классы по различным специальностям на 20 площадках.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, студенты Реутовской площадки Центра оборонно-промышленной подготовки предложили школьникам Балашихи попробовать себя в компетенциях: аддитивные технологии, монтаж и обслуживание РЭА, сварочное производство, технологии индустрии красоты, а студенты Балашихинского Центра подготовки сферы услуг презентовали специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

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Студенты Ногинского подразделения — Центра информационно-технологической подготовки провели для ребят мастер-класс по компетенции «Электромонтаж». Также свои презентации представили и другие образовательные учреждения Подмосковья.

В ведомстве отметили, что главная цель фестиваля профессий «Путь навыков» — помочь школьникам определиться с будущей профессией.

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