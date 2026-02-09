Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел для школьников Солнечногорска

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялся региональный фестиваль профессий «Путь навыков». В его мастер-классах приняли участие около 700 учеников 8–9 классов из школ округа.

Школьники посетили 20 практических площадок, где познакомились с различными профессиями и направлениями подготовки. Ведущими занятий стали преподаватели и специалисты колледжей «Подмосковье», Звенигородского финансово-экономического колледжа и Истринского профессионального колледжа.

Программа охватывала множество направлений: от автомобильной электрики и пилотирования дронов до спасательных работ, сантехники, нейрогеометрии, финансов, сестринского дела, анимации и парикмахерского искусства.

«Фестиваль предоставил ребятам уникальную возможность попробовать себя на практике в самых разных профессиях. Уверен, что он помог многим определиться с родом занятий», — сказал глава округа Константин Михальков.

С 2023 года фестиваль «Путь навыков» организуется Центром опережающей профессиональной подготовки Московской области при поддержке регионального Министерства образования. Он направлен на раннюю профориентацию школьников и популяризацию среднего профессионального образования.