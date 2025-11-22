Фестиваль профессий прошел во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове

Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. Посетителям рассказали про работу медиков, парикмахеров, программистов, пожарных и многих других.

«Сейчас я ищу что-то, что подошло бы мне. После 9-го класса планирую поступать на дизайнера или программиста», — сказала ученица Любучанской школы Вероника Новохатская.

«Мы пригласили родителей, учеников, выпускников 8-9 классов, чтобы познакомиться с перечнем профессий и сделать правильный выбор в определении экзаменов», — сказала начальник управления образования администрации Ирина Заболотнева.

Колледжи, техникумы и институты в Чехове, Подольске, Серпухове и Пущине представили для школьников направления подготовки.

Самыми популярными направлениями среди студентов стали IT и силовые структуры. Актуальности также не теряют профессии повара и парикмахера.

«Очень интересно. Задумываюсь о том, чтобы стать пожарным. Я думаю, что это мероприятие пригодится тем, кто хочет уйти после девятого класса и планирует учиться рядом с домом», — сказал ученик школы № 3 Александр Оленин.

Фестиваль «Путь навыков» — это региональный проект. Его главная цель — помочь школьникам осознанно выбрать предметы для сдачи ГИА и ЕГЭ.