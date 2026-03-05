Фестиваль профессий прошел в колледже в Подольске

Масштабный фестиваль профессий «Путь навыков» собрал в колледже имени Никулина более 1000 участников из всех школ городского округа. Для них работали 20 локаций различной направленности: медицина, автомобильное дело, кондитерское искусство и многое другое.

Ученики восьмых-девятых классов, а также начальной школы смогли познакомиться с различными профессиями. На мастер-классах ребята осваивали искусство приготовления кулинарных шедевров, на время надевали боевую одежду пожарного и самостоятельно собирали электрические схемы.

«Школьники могут своими руками попробовать ту или иную работу: будь то повар, электрик, токарь, специалист по IT-безопасности или логистике. Весь этот спектр направлений позволяет повысить промышленный статус нашей страны», — рассказала советник директора колледжа по воспитанию Ольга Даменцева.

Профориентационный фестиваль действительно помогает подросткам определиться не только с будущей профессией, но и с местом учебы. Маргарита Маслова год назад была еще в рядах школьников, а сегодня уже является студенткой колледжа.