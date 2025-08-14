Фестиваль профессий пройдет в Звенигороде 16 августа

В Звенигородском манеже в Одинцовском округе 16 августа пройдет фестиваль для молодежи «ПрофЛистФест». Все желающие смогут познакомиться с разными видами деятельности и получить ценные советы от опытных специалистов.

На мероприятии будут присутствовать представители образовательных учреждений Московской области, включая Красногорский колледж и звенигородский филиал Финансового университета. Сотрудники расскажут посетителям фестиваля о программах обучения, возможностях практики и трудоустройства.

Особое внимание организаторы уделят практической части: гостей ожидают мастер-классы по аэрографии, мультипликации и программированию, а также лекции о том, как сдавать экзамены без стресса и найти первую работу. Для любителей техники будет действовать выставка мотоциклов.

Фестиваль начнется в 11:00. Вход свободный, но на мастер-классы требуется предварительная регистрация из-за ограниченного количества мест. э

Подробная информация и анкета доступны на сайте Звенигородского музея-заповедника.