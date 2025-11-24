Фестиваль профессий для старшеклассников прошел в Чехове

В этом году самыми популярными направлениями у молодежи по-прежнему остаются интернет-технологии, IT и специальности силовых ведомств. Однако актуальности не теряют и такие профессии, как повар и парикмахер.

Фестиваль «Путь навыков» — региональный проект.

«Подмосковные колледжи сейчас очень востребованы. За последние три года количество заявлений на поступление выросло более, чем в полтора раза. Среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тысячи студентов, треть из которых поступили в этом году. Для всех образовательных программ в колледжах Подмосковья сегодня действует единый стандарт — практическим занятиям отводится 70% учебного времени. При этом важно, чтобы студентам было доступно все самое технологичное и актуальное, поэтому к концу года мы модернизируем мастерские в 26 колледжах. Все они будут оснащены современным оборудованием — таким же, как на производствах», — отметил Андрей Воробьев.

Каждый участник фестиваля «Путь навыков» смог получить полезную информацию и советы, которые помогут выбрать профессию, соответствующую интересам и способностям.