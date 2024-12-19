Фестиваль пряников начался в Дмитрове

До 22 декабря жители и гости Дмитрова могут посетить уникальную выставку пряников. В программе мастер-классы, экскурсии и увлекательные представления для детей и взрослых.

«Дмитровский пряник» — это не только о сладостях, но и о культурных традициях города, уходящих корнями в века. Каждый год фестиваль привлекает тысячи гостей, и в этом году мероприятие обещает быть не менее интересным. Здесь можно увидеть мастерство кондитеров из разных уголков Подмосковья, Москвы и Тулы, а также посетить тематические экскурсии и туристические маршруты.

Особенно ждут детей: для них подготовлены яркие программы и развлечения. На фестивале можно не только насладиться вкусными угощениями, но и стать участником мастер-классов по выпеканию и росписи пряников. В этом году мероприятия посетили уже около 600 человек, а всего фестиваль собирает около 5000 гостей.